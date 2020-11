Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosses interrogations sur le transfert de Bouna Sarr ?

Publié le 9 novembre 2020 à 16h15 par La rédaction

Transféré dans les dernières heures du mercato de l'OM au Bayern Munich, Bouna Sarr est apparu en difficulté lors de ses sorties avec sa nouvelle équipe. En Allemagne, les esprits songeraient déjà à une erreur de casting de la part des Bavarois.

Ce transfert, personne ne l’avait vu venir. Dans les derniers jours du mercato, et alors que l’Olympique de Marseille était dans la nécessité de vendre, le Bayern Munich a manifesté son intérêt pour Bouna Sarr. L’arrière droit s’est vite envolé pour l’Allemagne, contre 10M€. Un départ non compensé à Marseille, mais qui a vite fait les affaires des Bavarois. Pour sa première titularisation, l’ancien olympien s’était notamment illustré en délivrant 3 passes décisives à Eric Choupo-Moting. Mais depuis, les récentes sorties de l’ancien olympien déçoivent, notamment celle de ce samedi dans le Klassiker, où le Français a été titularisé à la place de Benjamin Pavard blessé.

« En Allemagne, tout le monde se repose la question... »