Mercato - PSG : Au milieu, la révolution est loin d’être terminée !

Publié le 9 novembre 2020 à 14h30 par T.M.

Depuis le retour de Leonardo au PSG, le milieu de terrain est l’un des grands chantiers, qui ne cesse de connaitre des changements. Alors que cela a encore été le cas lors du dernier mercato, cela ne devrait pas s’arrêter et lors des prochaines fenêtres de recrutement, cela pourrait encore bouger dans l’entrejeu de Thomas Tuchel.

Cela faisait maintenant de très longs mois que le PSG attendait une vraie sentinelle afin de faire oublier Thiago Motta, parti à la retraite. Bien que Thomas Tuchel l’aligne en défense centrale, Danilo Pereira est pourtant bien venu chez les champions de France pour étoffer l’entrejeu. Le Portugais, prêté par le FC Porto, n’a d’ailleurs pas été le seul renfort dans ce secteur puisque Rafinha est lui arrivé en provenance du FC Barcelone. A défaut d’attirer Sergej Milinkovic-Savic ou Ismaël Bennacer, qui semblaient être les priorités de Leonardo en début de mercato, le directeur sportif du PSG s’est tout de même démené pour attirer de nouveaux joueurs au milieu de terrain. Comme à l’été 2019, lors de son retour où il avait alors fait venir Ander Herrera et Idrissa Gueye, le Brésilien a encore modifié l’entrejeu de Thomas Tuchel, un énorme chantier qui pourrait toutefois ne pas être résolu. En effet, malgré ces renforts, Leonardo ne compterait visiblement pas en rester là et aurait encore et toujours l’intention d’attirer du sang neuf.

Ça va encore bouger !