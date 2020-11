Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision radicale envisagée pour cette pépite de Zidane ?

Publié le 9 novembre 2020 à 19h00 par T.M.

Initialement prêté pour deux saisons au Borussia Dortmund, Reinier Jesus pourrait toutefois ne pas aller au bout de son engagement avec le club allemand.

Pour le moment, Reinier Jesus est loin de connaitre le même destin qu’Achraf Hakimi. Prêté pour deux saisons au Borussia Dortmund comme le Marocain, la pépite du Real Madrid n’a clairement pas la même réussite que le désormais joueur de l’Inter Milan. En effet, sous les ordres de Lucien Favre, Reinier Jesus dispose d’un très faible temps de jeu. Une gestion qui interpelle en Espagne où les Merengue s’inquiètent du développement de leur pépite. Alors que la polémique prend petit à petit de l’ampleur autour de l'attaquant de 18 ans, une décision ne serait pas à exclure.

Un prêt rompu pour Reinier Jesus ?