Mercato - Real Madrid : Cette pépite de Zidane en plein doute sur sa situation !

Publié le 8 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Arrivé en janvier 2020 au Real Madrid, Jesus Reinier a été prêté au Borussia Dortmund pour trouver du temps de jeu. Le jeune brésilien, qui ne rentre pas dans les plans de Lucien Favre, serait désemparé quant à sa situation.

Débarqué au Real Madrid en provenance de Flamengo en janvier dernier, Jesus Reinier porte le lourd costume de pépite. En six mois, le Brésilien n’a pas encore porté la tunique de la Casa Blanca , et c’est donc pour trouver du temps de jeu et s’aguerrir au plus haut niveau qu’il a été prêté cet été au Borussia Dortmund, pour deux ans. Si la précédente opération, en tous points similaire, a permis à Achraf Hakimi de prendre du galon, force est de constater que pour l’instant, le succès n’est pas le même. Avec seulement 105 minutes de jeu à son actif, Jesus Reinier ne semble pas rentrer dans les plans de Lucien Favre au BVB.

Jesus Reinier mécontent de sa situation