Mercato - Real Madrid : Le retour de cet indésirable de Zidane déjà prévu ?

Publié le 7 novembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Alors que Brahim Diaz semblait ne pas entrer dans les plans de Zinédine Zidane au Real Madrid, son prêt au Milan AC serait une décision commune pour faire ses gammes. Et cela porte ses fruits.

Peu utilisé au Real Madrid, Brahim Diaz est prêté au Milan AC cette saison. Arrivé en janvier 2019 en provenance de Manchester City, le milieu de 21 ans n'a pas réussi à s'imposer aux yeux de Zinédine Zidane. Le milieu international espoir a donc une chance de s'illustrer chez les rossoneri . Et son début de saison est convaincant. Brahim Diaz est régulièrement utilisé par Stefano Pioli, que ce soit en Serie A ou en Ligue Europa. Ses performances auraient tapé dans l’œil de Paolo Maldini. Le directeur technique souhaiterait conserver le joueur espagnol au-delà de son prêt.

Brahim Diaz plairait à Zidane