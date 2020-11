Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Lucien Favre dans le collimateur de Zidane et Pérez ?

Publié le 5 novembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Quelques mois après avoir prêté Reinier au Borussia Dortmund, le Real Madrid commencerait déjà à perdre patience vis-à-vis du club de la Ruhr, alors que le Brésilien ne dispose que d'un temps de jeu relativement limité.

Barré par la concurrence au Real Madrid, Reinier s'est envolé pour le Borussia Dortmund cet été, le Real Madrid ayant accepté de céder son jeune prodige brésilien pour les deux prochaines saisons afin qu'il ait l'opportunité d'acquérir du temps de jeu et de l'expérience dans un grand club européen. Recruté l'hiver dernier du côté de Flamengo contre un montant de 20M€, Reinier n'a pas eu l'occasion de disputer la moindre minute de jeu avec l'équipe première du Real Madrid la saison passée sous les ordres de Zinédine Zidane. Rejoindre le BVB était donc une bonne opportunité pour le jeune madrilène. Toutefois, ses débuts à Dortmund ne se passent pas comme prévu, et cette gestion de Lucien Favre aurait le don d'agacer du côté de la Maison Blanche.

Reinier rappelé dès janvier ?