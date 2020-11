Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est déjà joué d'avance pour Erling Haaland !

Publié le 7 novembre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Malgré le transfert d'Erling Haaland au Borussia Dortmund au mois de janvier, le Real Madrid verrait toujours d'un très bon oeil l'idée de le recruter. Transféré pour une somme proche de 20M€ au BVB, le buteur norvégien couterait désormais plus de 90M€ au total. Si ce montant serait trop élevé pour le Barça, il ne refroidirait pas pour autant Liverpool et le Bayern. Mais malgré cette forte concurrence, Zinedine Zidane devrait tout de même rafler la mise, et ce, grâce à Mino Raiola.

Alors qu'il a frappé très fort dans la première moitié de la saison 2019-2020, Erling Braut Haaland aurait tapé dans l'oeil du Real Madrid et de plusieurs autres écuries européennes. Malgré l'intérêt de Zinedine Zidane, la pépite de 20 ans n'a pas souhaité brûler les étapes et a choisi de rejoindre le Borussia Dortmund. Alors qu'Erling Braut Haaland fait le plus grand bonheur de Lucien Favre, le coach merengue n'aurait pas fait une croix sur lui. Toutefois, il serait contraint de payer le prix fort pour obtenir gain de cause. Selon les informations de Mundo Deportivo , le club de la Ruhr voudrait récupérer une somme proche de 70M€ pour le transfert d'Erling Haaland. De son côté, Mino Raiola aimerait encaisser un chèque d'environ 20M€, sans oublier le père du joueur qui espérerait également prendre une part « modérée » . Au total, l'opération Haaland devrait couter plus de 90M€. Un prix qui ne conviendrait pas du tout au FC Barcelone.

Raiola voudrait envoyer Haaland au Real Madrid

A en croire Mundo Deportivo , le FC Barcelone n'aurait pas les ressources nécessaires pour répondre à la fois aux demandes du Borussia Dortmund et du clan Erling Haaland. Par conséquent, le Barça ne devrait plus représenter un danger pour le Real Madrid de Zinedine Zidane. En revanche, le coach merengue aurait d'autres chats à fouetter. En effet, le Bayern et Liverpool n'auraient pas tiré un trait sur Erling Braut Haaland, bien au contraire. Malgré les fortes demandes du BVB et de l'entourage du joueur, Hans-Dieter Flick et Jürgen Klopp seraient bien décidés à mettre des bâtons dans les roues de Zinedine Zidane. Toutefois, leurs efforts pourraient être vain.

Une opération à plus de 90M€ à l'été 2022 ?