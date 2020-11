Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo au coeur d'une bataille colossale pour Eriksen ?

Publié le 9 novembre 2020 à 16h45 par A.D.

Alors que Christian Eriksen serait toujours au plus mal à l'Inter, Leonardo songerait à se jeter sur lui cet hiver. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter au Bayern Munich, au Borussia Dortmund et au Hertha Berlin pour l'international danois.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo et le PSG auraient songé à recruter Christian Eriksen, mais ce dernier est finalement resté du côté de l'Inter. Alors qu'il défend toujours les couleurs des Nerazzurri , l'international danois serait toujours dans une situation critique. Très peu utilisé par Antonio Conte, Christian Eriksen ne serait pas du tout satisfait de son statut au sein du club milanais. Ce qui pourrait faire les affaires de Leonardo au mois de janvier. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier.

Leonardo perturbé par le Bayern et le Borussia pour Eriksen ?