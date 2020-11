Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Nouvelle révélation inquiétante sur la blessure d'Ansu Fati...

Publié le 9 novembre 2020 à 17h00 par B.C.

Opéré ce lundi, Ansu Fati ne rejouera pas avant 2021. Alors que la durée de son indisponibilité était estimée entre 3 et 4 mois jusqu'ici, le Barça pourrait attendre encore un peu plus avant de retrouver sa jeune pépite...

C'est un énorme coup dur pour le FC Barcelone. Alors que le club culé traverse une passe difficile depuis plusieurs mois sur tous les plans, Ansu Fati était l'une des rares satisfactions de cette année 2020. La pépite espagnole, qui a fait ses débuts avec la sélection à la rentrée, semblait d'ailleurs indiscutable aux yeux de Ronald Koeman. Il faut dire que l'ailier s'est déjà montré décisif cette saison en inscrivant 4 buts et délivrant 1 passe décisive en 7 apparitions sous le maillot du Barça. Mais ce week-end, Ansu Fati est sorti sur blessure face au Betis, et le diagnostic est terrible. La pépite catalane souffre d'une blessure au ménisque du genou gauche et manquera plusieurs mois de compétitions.

Jusqu'à 5 mois pour Ansu Fati ?