Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Les vérités de Deschamps sur les difficultés de Griezmann !

Publié le 8 novembre 2020 à 15h00 par D.M.

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps est revenu sur les difficultés d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, mais aussi sur la situation de Paul Pogba à Manchester United.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Certes, l’attaquant français a inscrit son deuxième but de la saison, mais il aurait pu en marquer beaucoup plus. En effet, titularisé au poste d’avant-centre par Ronald Koeman ce samedi face au Bétis, Griezmann n’a pas manqué d’occasions, mais la finition n'était pas au rendez-vous. Le joueur de 29 ans a notamment raté un penalty. Toutefois, l’entraîneur du FC Barcelone a tenu à lui apporter son soutien après la rencontre. « Espérons qu'il continuera à travailler de cette manière. Il faut être là pour manquer des opportunités. Il faut souligner son caractère, car il est toujours là. Il sait très bien qu'il a manqué un penalty et d'autres occasions. Mais l'important, c'est qu'il est toujours là. Ce caractère est important » a déclaré Ronald Koeman.

« Ils sont un peu impactés. Il faut basculer »