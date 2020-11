Foot - Barcelone

Barcelone : Les confidences de Suarez sur sa relation avec Messi

Publié le 7 novembre 2020 à 19h00 par La rédaction

Poussé vers la sortie du FC Barcelone par Ronald Koeman, Luis Suarez porte désormais le maillot de l’Atletico Madrid. Séparé de son ami Lionel Messi, l’Uruguayen s’est exprimé sur ses rapports avec son ex-coéquipier.

Après avoir terrifié côte à côte les défenses de Liga pendant six ans, Lionel Messi et Luis Suarez ne portent désormais plus les mêmes couleurs. Victime du grand ménage opéré par Ronald Koeman lors de son arrivée sur le banc du FC Barcelone, El Pistolero a rejoint les rangs de l’Atletico Madrid au terme d’un long feuilleton estival. Un départ dont la gestion a été vivement critiquée par le principal intéressé comme par La Pulga . Les retrouvailles entre les deux joueurs et amis auront lieu le 21 novembre en Liga, alors que le sextuple ballon d'or semble avoir du mal à lancer sa saison.

« Nous essayons de nous soutenir mutuellement »