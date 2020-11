Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau plan bien ficelé pour Memphis Depay ?

Publié le 9 novembre 2020 à 12h00 par A.D.

Alors qu'Ansu Fati s'est blessé gravement, Memphis Depay aurait davantage de chances de rejoindre le Barça dès cet hiver. En très bons termes avec la direction de l'OL, le club blaugrana devrait négocier un transfert peu couteux, mais avec différents bonus et un pourcentage à la revente pour un deal gagnant-gagnant.

Lors du dernier mercato estival, le Barça aurait tout tenté pour recruter Memphis Depay. Alors qu'elle manquait cruellement de ressources, et notamment à cause de la crise liée au coronavirus, la direction du FC Barcelone ne serait pas parvenue à convaincre celle de l'OL. Mais aujourd'hui est un autre jour. En effet, Memphis Depay sera en fin de contrat en juin 2021 et l'OL ferait mieux de le vendre à moindre cout cet hiver, plutôt que de le laisser partir librement à l'issue de la saison. Conscient de la situation contractuelle de Memphis Depay, le Barça compterait bien en profiter et aurait déjà une idée bien précise pour satisfaire les désirs de Jean-Michel Aulas.

Une nouvelle formule à l'étude pour Memphis Depay ?