Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit un message très clair pour cette piste offensive !

Publié le 9 novembre 2020 à 1h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone s'intéresse à Darwin Nunez, Jorge Jesus, entraîneur de Benfica, a indiqué que son attaquant devait rester au Portugal pour poursuivre sa progression.

Comme attendu, le Barça s'est bien séparé de Luis Suarez durant l'été, mais aucun attaquant n'est venu renforcer le groupe de Ronald Koeman. Pourtant, l'entraîneur néerlandais a fait le maximum pour s'attacher les services de Memphis Depay, sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'OL, sans succès. Le club culé ciblait également Lautaro Martinez ces derniers mois, mais les problèmes financiers rencontrés par les Catalans ont rendu l'opération impossible. Le FC Barcelone devra donc attendre au moins jusqu'à janvier pour tenter d'injecter du sang neuf dans son secteur offensif, et un nouveau nom a fait son apparition dernièrement. Selon ESPN , les dirigeants apprécieraient le profil de Darwin Nunez, déjà auteur de 5 buts et 6 passes décisives avec Benfica. Mais aux yeux de son entraîneur, l'attaquant de 21 ans doit rester dans son club.

« Il doit rester longtemps à Benfica »