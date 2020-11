Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Zidane ?

Publié le 9 novembre 2020 à 21h30 par La rédaction

En difficulté dans ce début de saison, Zinedine Zidane pourrait vivre ces dernières semaines sur le banc du Real Madrid si les performances ne s'améliorent pas sur le terrain...

Quelques mois après son sacre en Liga, le Real Madrid est à la peine en ce début de saison. Défait par Cadix, le Shakhtar Donetsk ou encore Valence, les Merengue sont parfois méconnaissables en ce début de saison, marqué notamment par les mauvaises prestations de Raphaël Varane et Marcelo, qui semblent en total manque de confiance. Si Zinedine Zidane a pu reprendre des couleurs grâce à la victoire du Real Madrid lors du Clasico face au FC Barcelone et en Ligue des Champions face à l'Inter Milan, le technicien français serait encore très loin de faire l'unanimité, et Florentino Perez pourrait ne pas hésiter à prendre une décision radicale au cours des prochaines semaines...

Pérez prêt à se séparer de Zidane ?