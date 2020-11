Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur le transfert avorté... de Verratti !

Publié le 9 novembre 2020 à 21h15 par D.M. mis à jour le 9 novembre 2020 à 22h26

Ancien président de Marco Verratti à Pescara, Daniele Sebastiani a révélé que le Napoli avait une offre en 2012 pour tenter de s’offrir le milieu de terrain qui a finalement filé au PSG.

Arrivé durant l’été 2012 en même temps que Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, Marco Verratti fait désormais figure d’ancien au sein l’effectif parisien. Annoncé un temps sur le départ, notamment après l’épisode de « la remontada » du FC Barcelone en 2017, le milieu de terrain se plait au PSG et n’a pas hésité, en octobre 2019, à prolonger son contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale. Pourtant, Marco Verratti aurait pu ne jamais s'engager avec le PSG. Président de Pescara, Daniele Sebastiani a révélé que le joueur aurait pu rejoindre en 2012 le Napoli qui avait formulé une offre pour tenter de le recruter.

« De Laurentiis a fait une offre concrète pour Verratti »