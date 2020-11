Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pose deux conditions pour sa prolongation !

Publié le 10 novembre 2020 à 11h15 par Th.B.

Neymar aurait définitivement fait une croix sur le FC Barcelone et n’aurait d’yeux que pour le PSG où il voudrait prolonger son contrat. Mais pour donner son aval aux dirigeants parisiens avec qui aucune discussion n'a été enclenchée comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité ces dernières heures, on devrait lui promettre deux choses précises selon la presse espagnole.

Après deux saisons au cours desquelles son avenir n’a pas cessé de faire les Unes des journaux, notamment lors de l’été 2019, moment où un retour au FC Barcelone a semblé très chaud, Neymar se sent enfin à son aise au PSG. En effet, lors de l’exercice précédent, l’état d’esprit de la star auriverde aurait totalement changé et comme son père l’a assuré en avril dernier, Neymar est heureux au PSG. Selon les informations du 10sport.com, le numéro 10 parisien est comme un poisson dans l’eau dans la capitale à présent. De quoi ouvrir la porte à une prolongation de contrat, le sien courant jusqu’en juin 2022 ? Ce mardi, le10sport.com vous révèle en exclusivité que les discussions n'ont pas été concrètement initiées avec une offre que ce soit du côté du PSG ou du clan Neymar. Pour le moment, on assure dans son entourage que sa volonté de rester et de prolonger étalée dans la presse n'est pas avérée. Néanmoins, si des négociations doivent à l'avenir avoir lieu, le Brésilien saurait déjà quelle position adopter.

Neymar veut le même salaire et son mot à dire sur le recrutement !