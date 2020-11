Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouvel obstacle pour Koeman avec Depay ?

Publié le 10 novembre 2020 à 10h00 par A.C.

Memphis Depay, en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, semble se diriger inexorablement vers le FC Barcelone. Mais un club pourrait bien tout chambouler...

Après l’échec du dernier mercato, Ronald Koeman n’a pas lâché le morceau pour Memphis Depay. Le coach du FC Barcelone a d’ailleurs rapidement assuré qu’il comptait revenir à la charge pour la star de l’Olympique Lyonnais, à qui il ne reste plus que quelques mois de contrat. El Transistor a d’ailleurs récemment annoncé que l’arrivée de Depay au cours du mois de janvier était quasiment acquise et le principal concerné, n’a pas vraiment démenti. « Est-ce que je serai un joueur de l'OL jusqu'à la fin de la saison ? Cette question m'a souvent été posée et comme je l'ai dit, dès mon arrivée, tout le monde m'a accueilli très chaleureusement » a expliqué le joueur de l’OL. « Je ne veux pas faire des promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Je pense qu'on devrait profiter de ma présence ici, et moi, profiter d'être ici ».

Le Milan AC à l’affût pour Depay