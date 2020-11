Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est enfin prêt à accueillir Memphis Depay !

Publié le 9 novembre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Malgré son échec lors du dernier mercato estival, le Barça n'aurait pas tiré un trait sur Memphis Depay. Avec la grave blessure d'Ansu Fati, le club catalan aurait même l'intention d'intensifier ses efforts pour boucler l'arrivée du capitaine de l'OL. Et pour parvenir à ses fins, la direction du FC Barcelone aurait déjà tout prévu.

Lors du dernier mercato estival, Ronald Koeman aurait absolument souhaité faire de Memphis Depay le digne successeur de Luis Suarez. Alors qu' El Pistolero s'est engagé en faveur de l'Atlético, le coach du FC Barcelone aurait tout tenté pour arraché son compatriote à l'OL. Toutefois, le club catalan n'aurait pas eu les moyens de ses ambitions. Et ce, à cause de la crise provoquée par le coronavirus. Malgré tout, Ronald Koeman n'aurait pas fait une croix sur Memphis Depay, bien au contraire. En fin de contrat en juin 2021, le numéro 10 et capitaine de l'OL serait toujours une priorité pour le technicien du Barça. Et la grave blessure d'Ansu Fati n'aurait fait qu'amplifier son intérêt pour Memphis Depay.

Un transfert plus que rentable pour le Barça ?

Selon les informations de Sport.es , divulguées ce lundi matin, le Barça aurait encore plus besoin de recruter aux avant-postes avec la longue absence d'Ansu Fati. Ainsi, la direction catalane devrait intensifier ses efforts pour récupérer Memphis Depay dès le prochain mercato. Déterminé à s'octroyer le protégé de Jean-Michel Aulas, Ronald Koeman saurait déjà ce qu'il lui reste à faire pour obtenir le feu vert de sa direction. D'après le média espagnol, le conseil d'administration du Barça devrait laisser le champ libre à son coach pour le transfert de Memphis Depay à deux conditions. D'une part, Ronald Koeman aurait la nécessité d'alléger davantage son effectif. D'autre part, il faudrait que l'opération Memphis Depay ne coute presque rien. En parallèle, Ronald Koeman doit convaincre Jean-Michel Aulas pour pouvoir s'offrir Memphis Depay. Pour se faire, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas pourrait profiter de l'excellente relation entre le Barça et l'OL. Contraint de payer une indemnité de transfert pour acheter les derniers mois de contrat de Memphis Depay, Ronald Koeman pourrait trouver un bel arrangement avec Jean-Michel Aulas. Prêt à faciliter un départ en janvier pour ne pas voir son capitaine partir gratuitement en fin de saison, le président de l'OL ne devrait pas se montrer trop gourmand. Ainsi, les dirigeants lyonnais et catalans pourraient tomber d'accord grâce à des bonus en fonction des performances de Memphis Depay et à l'inclusion d'un pourcentage à la revente. Et dans ces conditions, le Barça se retrouverait totalement sur le plan financier.

L'opération Depay ne mettrait pas en danger la direction du Barça

En effet, Memphis Depay arriverait au Barça presque gratuitement et avec un salaire qui serait tout à fait abordable pour le club emmené par Ronald Koeman. Alors que l'attaquant néerlandais aurait une bonne valeur marchande, l'écurie blaugrana pourrait récupérer son investissement sans encombre. Et ce, même si Memphis Depay (26 ans) ne s'inscrit pas sur la durée au FC Barcelone. Pour toutes ces raisons, le Barça considérerait que ce transfert ne mettra pas en péril l'avenir de son nouveau président Carles Tusquets. La direction du FC Barcelone peut donc y aller les yeux fermés pour Memphis Depay.