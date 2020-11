Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Thauvin est chamboulé par un poids lourd du football français !

Publié le 10 novembre 2020 à 9h45 par Th.B.

Reconverti en tant qu’agent et intermédiaire pour les clubs, l’ancien vice-président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev discuterait avec le clan Florian Thauvin concernant l’avenir du joueur qui pourrait s’inscrire loin de l’OM compte tenu de sa situation contractuelle.

L’OM se retrouve dans une situation délicate avec Florian Thauvin, le champion du monde tricolore étant sous contrat jusqu’en juin prochain. Certes, le head of football marseillais Pablo Longoria a assuré à Téléfoot La Chaîne récemment que sa volonté était de prolonger le bail de son attaquant qui fait « partie du patrimoine » du club phocéen. Pour compliquer la tâche de l’OM dans ce dossier, le Milan AC et le FC Séville notamment auraient de sérieux plans concernant Thauvin. Anciennement vice-président de l’AS Monaco, Vadim Vasyliev travaille désormais comme intermédiaire pour les clubs, ainsi qu’agent. Et le principal intéressé a confié vouloir tenir un rôle pour l’avenir de Florian Thauvin.

Vadim Valisyev met les pieds dans le plat dans le dossier Florian Thauvin !