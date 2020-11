Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse vente à 32M€ serait programmée !

Publié le 10 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec l’OM en juin prochain, Thauvin pourrait finalement être vendu en janvier. Mais pas à n’importe quel prix…

« Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club », indiquait Florian Thauvin en septembre dernier, expliquant donc clairement qu’il pourrait se diriger vers un départ libre de l’OM l’été prochain. Mais le club phocéen, pour éviter que ce scénario ne se produise, aurait un autre plan en tête. Et il pourrait lui permettre de récupérer une belle somme avec Thauvin…

L’OM voudrait 32M€ pour Thauvin