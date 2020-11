Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane en remet une couche sur son départ !

Publié le 10 novembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Transféré à Tottenham cet été, Sergio Reguilon a été victime de la concurrence et du grand ménage de Zinédine Zidane au Real Madrid. Convoqué avec la Roja, le latéral gauche a encore une fois évoqué son départ, et les rumeurs de conflit avec Luca Zidane.

Pour modeler son effectif, Zinédine Zidane a les idées claires. L’entraîneur a ses hommes de confiance, et nombre de joueurs en ont fait les frais cet été. Barré au Real Madrid par la progression de Ferland Mendy, et par le statut d’intouchable de Marcelo, Sergio Reguilon a été prié de faire ses valises, direction Tottenham. Suite à un prêt convaincant du côté de Séville, le latéral gauche poursuit son évolution sous les ordres de José Mourinho, et fait désormais partie des cadres de la sélection espagnole, où il a été de nouveau convoqué. Des rumeurs faisaient état d’une relation conflictuelle entre le joueur de 23 ans et Luca Zidane, qui auraient pu être à l’origine de son départ.

« Je n’ai jamais eu de problème avec lui »