Mercato - PSG : Ce constat sur les chances de Leonardo, avec Eriksen...

Publié le 10 novembre 2020 à 7h15 par A.C.

Christian Eriksen semble tout proche d’un départ de l’Inter, mais le Paris Saint-Germain est-il vraiment en bonne position pour l’accueillir ?

Les propriétaires de l’Inter étaient persuadés que Christian Eriksen allait être l’un de ces joueurs capables, comme Romelu Lukaku, de faire passer un cap à l’équipe. Pourtant, voilà presque un an que le Danois est en Serie A et il ne semble toujours pas avoir trouvé sa place. Ainsi, de plus en plus de sources évoquent un départ, avec plusieurs clubs prêts à l’accueillir les bras ouverts, comme le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid.

« Je ne crois pas que sa prochaine équipe sera le PSG »