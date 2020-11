Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ causé… par le fils de Zidane ?

Publié le 8 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Aujourd’hui à Tottenham, Sergio Reguilon a quitté le Real Madrid durant le dernier mercato. Un transfert à propos duquel la presse espagnole fait une étonnante révélation.

Prêté la saison dernière au FC Séville, Sergio Reguilon avait fait forte impression. Toutefois, les performances de l’Espagnol en Andalousie ne lui ont pas permis de sécuriser une place dans l’effectif de Zinedine Zidane au Real Madrid. Barré par Ferland Mendy et Marcelo à gauche, le latéral de 23 ans a de nouveau fait ses valises durant le dernier mercato, cette fois dans le cadre d’un transfert définitif. Reguilon a ainsi filé en Angleterre pour s’engager avec Tottenham. Un transfert dont les détails ont été dévoilés et ils ont de quoi étonner.

Pourquoi Reguilon est-il parti ?