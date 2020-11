Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet énorme coup de gueule contre Zinedine Zidane !

Publié le 10 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

A la suite de la déroute du Real Madrid contre Valence (4-1), Zinedine Zidane est à nouveau au coeur des critiques. Journaliste espagnol, Josep Pedrerol s’est lâché contre l’entraîneur merengue.

Déjà en difficulté il y a quelques semaines, Zinedine Zidane avait finalement réussi à sauver son poste en s’imposant notamment face au FC Barcelone. Toutefois, pour l’entraîneur du Real Madrid, le danger n’est jamais très loin et la menace serait à nouveau d’actualité. En effet, ce dimanche, la Casa Blanca a chuté sur le terrain de Valence (4-1). Une performance très critiquée et Zidane se retrouve à nouveau en première ligne. Pointé du doigt, le Français a d’ailleurs vu Josep Pedrerol lui faire passer un message très clair.

« Zidane a 15 jours pour faire son autocritique »