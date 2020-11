Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste de Leonardo remise en cause... par le Real Madrid ?

Publié le 9 novembre 2020 à 22h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient bien voir le Real Madrid se mettre en travers de leur route.

Considéré comme l’un des meilleurs milieux au monde il y a un peu plus d’un an, Christian Eriksen n’est plus que l’ombre de lui-même. La Serie A ne réussit décidément pas à l’ancien de Tottenham, qui ne semble pas être sur la même longueur d’ondes qu’Antonio Conte, son entraineur à l’Inter. Ainsi, après l’intérêt du dernier mercato, Leonardo aurait continué à garder un œil sur Eriksen et pour la presse italienne, le Paris Saint-Germain serait le grand favori pour l’accueillir, cet hiver.

Le Real Madrid étudierait bien un échange Isco/Eriksen