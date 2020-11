Foot - Mercato - PSG

Mercato : Cristiano Ronaldo vers le PSG ? La réponse de Leonardo !

Publié le 10 novembre 2020 à 13h00 par A.M.

Depuis plusieurs saisons, la rumeur envoyant Cristiano Ronaldo au PSG revient avec insistance, mais Leonardo assure que le club de la capitale ne peut pas se permettre une telle folie.

Le nom de Cristiano Ronaldo a régulièrement été associé au PSG. Et pour cause, depuis l'arrivée de QSI à Paris et de ses énormes moyens financiers, le club de la capitale est entré dans une nouvelle dimension et avait besoin d'une figure de proue pour incarner son projet. Zlatan Ibrahimovic en 2012 puis Neymar en 2017 sont arrivés en ce sens, mais longtemps Cristiano Ronaldo a été évoqué pour assumer ce rôle. Lorsqu'il a quitté le Real Madrid, le Portugais a été un temps annoncé du côté du PSG. Et alors qu'un départ de la Juventus est également évoqué, le club de la capitale apparaît encore dans les rumeurs notamment du côté de l'Italie ou de l'Espagne.

«Aujourd'hui, il n'y a pas de folie»