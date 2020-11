Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prévient clairement le Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 10 novembre 2020 à 12h30 par A.M.

Au cœur de toutes les discussions pour son avenir, Kylian Mbappé est régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid. Mais Leonardo ne compte pas se laisser faire face au club merengue.

L'avenir de Kylian Mbappé est l'un des sujets brûlants au PSG. Et pour cause, le contrat de l'international français prend fin en juin 2022 et s'il ne prolonge pas prochainement son bail à Paris, le risque existera de le voir partir libre, ce qui représenterait une catastrophe économique compte tenu de la valeur de l'ancien Monégasque. Et bien évidemment, le Real Madrid n'est pas passé à côté de cette situation et se prépare à une offensive pour l'été prochain afin de recruter Kylian Mbappé, suivi depuis très longtemps par le club merengue . Il faut dire que les Madrilènes savent qu'ils seront en position de force dans les négociations si l'attaquant ne prolonge pas au PSG. Mais Leonardo ne compte pas s'avouer vaincu.

«En Espagne, il y a beaucoup de politiques»

A l'occasion d'un entretien diffusé sur les médias officiels du PSG, Leonardo a ainsi répondu à l'intérêt du Real Madrid : « Il y a beaucoup de communication. Et dans les équipes espagnoles, il y a beaucoup de politiques, d'effets d'annonces. Nous, on parle directement avec Kylian, c'est ça la vérité de la négo. La vérité, c'est que le PSG est dans un moment compliqué, mais ce sera l'équipe des cinq prochaines années qui sera dans le coup. il y a des équipes qui ont fait un cycle très important et qui commencent à avoir du mal. On a des joueurs jeunes mais très expérimentés. On a Neymar, Mbappé qui sont dans le top 3 parce que Ronaldo et Messi vont sortir avec l'âge. C'est l'idée. Je vois un futur... et c'est à ça qu'on travaille. On sait que cette saison est bizarre. On savait que ce sera difficile, qu'on va faire tous nos matchs à huis clos et qu'on aurait pas les mêmes revenus . »

Leonardo a lancé les discussions