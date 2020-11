Foot - PSG

PSG - Polémique : Deschamps se fait fracasser pour Mbappe !

Publié le 10 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Didier Deschamps a convoqué Kylian Mbappé malgré sa blessure, Eric Rabesandratana glisse un tacle au sélectionneur de l'équipe de France.

Malgré l'incertitude qui entoure Kylian Mbappé, Didier Deschamps a décidé de le convoquer en équipe de France. « Il n'y a pas de certitudes dans le sens négatif. J'échange avec le joueur. Bien évidemment, les médecins échangent aussi entre eux. S'il est dans la liste, c'est qu'il y a de très fortes possibilités qu'il soit disponible. Pas pour mercredi contre la Finlande, mais samedi contre le Portugal. Bien sûr on va suivre son évolution, mais si tout se passe bien, il devrait être là », confiait le sélectionneur à ce sujet. Une situation qui ne fait pas les affaires du PSG qui s'inquiète pour la santé de sa star. Au micro de France Bleu , Eric Rabesandratana a donc taclé le sélectionneur de l'équipe de France.

«Je ne trouve pas ça très fair-play de la part de Deschamps»