Mercato - PSG/OM : Un entraîneur se place pour la succession de Tuchel et Villas-Boas !

Publié le 10 novembre 2020 à 10h45 par A.M.

Formé au PSG et passé par l'OM durant sa carrière de joueur, Djamel Belmadi, sélectionneur à succès de l'Algérie, a évoqué la possibilité d'entraîner ses deux anciens clubs.

Formé au PSG, Djamel Belmadi s'est pourtant révélé à l'OM durant sa carrière de joueurs. Il fait donc partie de ceux qui ont porté les couleurs des deux clubs, mais il se distingue toutefois encore plus depuis qu'il a embrassé sa carrière d'entraîneur. En effet, depuis 2018, Djamel Belmadi est le sélectionneur de l'équipe d'Algérie et a enfin réussi à faire briller cette génération talentueuse en remportant la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Concentré sur les Fennecs, qu'il souhaite qualifier pour la Coupe du monde 2022, Djamel Belmadi évoque toutefois la suite de sa carrière et notamment la possibilité d'entraîner un jour le PSG et l'OM où les bancs devraient se libérer en fin de saison au plus tard, les contrats de Thomas Tuchel et André Villas-Boas prenant fin en juin prochain.

«Ces deux clubs-là, je les aime»