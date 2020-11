Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait lâché une bombe sur son avenir en privé !

Publié le 10 novembre 2020 à 13h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger son bail ce qui jette un énorme froid sur son avenir au sein du club de la capitale...

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022 et le Real Madrid ferait le forcing pour le recruter. Conscient de cette situation, le PSG aurait lancé les premières manœuvres afin d'étendre le bail du Champion du monde par le biais de discussions avec l'entourage du joueur. Mais le temps presse compte tenu de l'intérêt suscité par Kylian Mbappé, mais également ses envies d'ailleurs notamment pour rejoindre le Real Madrid.

Mbappé aurait annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat