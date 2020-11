Foot - PSG

PSG : Ces nouvelles précisions sur l'état de Mbappé !

Publié le 9 novembre 2020 à 20h17 par La rédaction

Touché à la cuisse le 31 octobre dernier face à Nantes, Kylian Mbappé n’a pas participé à l’entrainement collectif de l'équipe de France ce lundi et devrait rater le prochain match des Bleus face à la Finlande.