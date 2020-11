Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo met les choses au clair sur l’avenir de Tuchel !

Publié le 10 novembre 2020 à 12h15 par G.d.S.S. mis à jour le 10 novembre 2020 à 12h19

Alors qu’il paraît plus que jamais menacé pour son avenir sur le banc du PSG, Thomas Tuchel ne paraît pas menacé dans l’immédiat comme l’a clairement indiqué Leonardo ce mardi.

Entre son contrat qui arrivera à son terme en juin prochain et les critiques dont il fait l’objet sur ses choix tactiques, Thomas Tuchel paraît déjà mal embarqué pour son avenir sur le banc du PSG. De plus, les profils de Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino et Thiago Motta sont annoncés avec insistance dans le viseur de Leonardo pour assurer la succession de Tuchel. Mais qu’en est-il vraiment ? Le directeur sportif du PSG a fait une grande annonce à ce sujet dans un live organisé par PSG TV ce mardi.

« On n’a jamais appelé personne »