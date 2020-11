Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce qui a changé pour Neymar à Paris

Publié le 10 novembre 2020 à 16h15 par La rédaction

En France, certains médias annoncent que Neymar a pris position clairement pour prolonger au PSG. Analyse.

En fin de semaine, certains médias ont annoncé que Neymar avait fait savoir au PSG, via ses conseillers, qu’il souhaitait rester au club et qu’en conséquence, il était tout à fait disposé à discuter d’une prolongation de son contrat, qui court pour l’instant jusqu’en juin 2022. Au micro d’Europe, Isabela Pagliari, journaliste brésilienne proche du clan Neymar, a confirmé : « Neymar se sent à l’aise à Paris. Il adore le club et tout a changé par rapport à ses envies de départ. C’est quelque chose qu’il envisage. Il y a déjà des discussions avec le club, mais il n’y a rien de signé, ni rien de fait. Il a changé sa mentalité ».

Ce que Neymar a compris

En un an, Neymar aura donc totalement changé d’optique. S’il est évident que le fait que le joueur se soit adapté à son environnement et à son club, qu’il ait appris à l’apprécier et à avoir envie d’y performer a joué, un fait n’est pas non plus à négliger dans le choix de l’attaquant brésilien : il a intégré qu’il lui serait désormais difficile d’obtenir ailleurs l’équivalent de son contrat à Paris. Tout comme Neymar a réalisé que le FC Barcelone ne serait jamais en mesure de financer son retour.