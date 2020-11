Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo monte au créneau sur le recrutement d’Icardi !

Publié le 10 novembre 2020 à 12h45 par Th.B.

Alors qu’il ne semble pas entrer dans les plans de Thomas Tuchel, Mauro Icardi était un choix unanimement validé par la direction du PSG bien que les 50M€ dépensés pour son recrutement soient susceptibles d’avoir chamboulé le mercato du PSG.

Lors de la première partie de saison de l’exercice précédent, Mauro Icardi a étalé toute sa classe en empilant but sur but et faisant même oublier Edinson Cavani qui était toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Néanmoins, depuis la trêve hivernale et la début de l’année civile de 2020, Icardi a éprouvé quelques difficultés et n’a même pas pris part à la double-confrontation face au Borussia Dortmund en 1/8ème de finale de Ligue des champions. Depuis, il semble avoir perdu de sa superbe. En mai dernier, le PSG est parvenu à trouver un accord avec l’Inter pour baisser le montant de l’option d’achat insérée dans le prêt qui avoisinait les 70M€ pour une indemnité de transfert de 50M€ avec des bonus s’élevant jusqu’à 8M€ supplémentaires. En raison de la crise financière engendrée par le Covid-19, le PSG n’a pas été en mesure de mener à bien d’autres opérations de cet acabit lors du mercato. De quoi remettre en question le recrutement d’Icardi ?

« Tout le monde était d'accord »