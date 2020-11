Foot - PSG

PSG - Malaise : Icardi, victime collatérale de la guerre entre Tuchel et Leonardo ?

Publié le 6 novembre 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que la relation entre Thomas Tuchel et Leonardo est au plus mal et que les tensions entre eux ont éclaté au grand jour au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, Mauro Icardi serait devenu, malgré lui, l'incarnation de la lutte d’influence entre les deux hommes forts du PSG.

S’ils ont longtemps nié l’existence d’une mésentente entre eux, Thomas Tuchel et Leonardo ont finalement été rattrapé par la réalité. Excédé par la tournure que prenait le mercato estival du PSG, l’entraîneur parisien a en effet ouvertement critiqué le manque d’arrivées et le fait que trop de joueurs soient partis librement (Thiago Silva, Edinson Cavani, Eric Maxim Choupo-Moting et Thomas Meunier). Une sortie qui ne fut pas du gout de l’Italo-brésilien, qui a ainsi fustigé l’attitude du technicien du PSG devant la presse avant d’enregistrer les arrivées de Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha Alcantara. Quoi qu’il en soit, depuis cet épisode, il est désormais de notoriété publique que l’entente entre Thomas Tuchel et Leonardo est au plus mal.

Leonardo a recruté Mauro Icardi contre l’avis de Thomas Tuchel !

Et si les problèmes entre les deux hommes forts du PSG devaient se résumer à un seul homme, celui-ci serait Mauro Icardi. Arrivé à Paris il y a un an dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, le buteur argentin a définitivement été recruté à l’Inter par les Parisiens cet été contre 50 M€ plus des bonus après une première saison satisfaisante. Seulement voilà, son arrivée s’est réalisée contre la volonté de Thomas Tuchel. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund ne souhaitait pas que Leonardo achète Mauro Icardi, mais poussait plutôt pour arracher Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal. Une tendance confirmée ce jeudi par Romain Molina, ce dernier affirmant dans une vidéo publiée sur YouTube que la mésentente s’étant produite entre Antero Henrique et Thomas Tuchel par le passé se reproduit désormais entre l’Allemand et Leonardo. « Leonardo a claqué quasiment tout le budget transfert sur Mauro Icardi, un joueur dont la relation avec Thomas Tuchel est très compliquée et dont le coach ne voulait pas. Donc on pourrait se poser certaines questions… Tuchel et Antero il y avait problème. Tuchel et Leonardo c’est pareil, il y a les mêmes problèmes. Chacun essaye de faire ses petits intérêts et d’avoir l’autre quelque part », a-t-il expliqué.

