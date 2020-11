Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Leonardo change son fusil d’épaule !

Publié le 10 novembre 2020 à 18h15 par Th.B.

Jusqu’ici, la prolongation de Kylian Mbappé semblait être la priorité de Leonardo. Néanmoins, la donne aurait changé à présent, et le directeur sportif du PSG ferait de celle de Neymar son grand objectif désormais.

Recrutés lors de la même fenêtre des transferts, à savoir le mercato estival de 2017, Neymar et Kylian Mbappé avaient alors signé un contrat similaire. Depuis qu’ils sont arrivés à Paris, aucune prolongation n’a été signée dans les deux camps. De ce fait, le Brésilien et le champion du monde tricolore voient leurs engagements respectifs envers le PSG arriver à expiration en juin 2022. Foot Mercato confirmait récemment la tendance concernant la position de Leonardo sur les deux dossiers qui était la suivante : prolonger le contrat de Mbappé en priorité bien que Neymar ait assuré au président Nasser Al-Khelaïfi qu’il souhaitait pour sa part sceller son avenir au PSG contrairement à Mbappé qui serait pris par le doute. Mais le directeur sportif du PSG aurait revu sa position sur la question.

Le dossier Neymar, nouvelle priorité du PSG