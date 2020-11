Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prépare un grand ménage pour janvier

Publié le 10 novembre 2020 à 20h30 par Amadou Diawara

Alors que tous les joueurs de son effectif ne lui donnent pas satisfaction, Zinedine Zidane envisagerait de se séparer de plusieurs éléments lors du mercato hivernal. Le coach du Real Madrid pourrait ainsi se débarrasser à la fois de Marcelo, d'Isco, de Luka Jovic et de Mariano Diaz.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid ne semble pas être dans son assiette. Avec déjà deux défaites en championnat, la Maison-Blanche n'est que quatrième de Liga, à quatre points du leader surprise : la Real Sociedad. Et en Ligue des Champions, les hommes de Zinedine Zidane ne font pas mieux du tout. En effet, le Real Madrid est actuellement troisième de son groupe avec seulement quatre points en trois matchs, derrière Donetsk (4 points également) et le Borussia Mönchengladbach (5 points). Alors que cette situation serait dangereuse pour Zinedine Zidane, certains de ses joueurs pourraient également payer les pots cassés. En effet, Marcelo et Isco, titularisés à la surprise générale lors de la défaite face à Valence (4-1), seraient décriés en interne et pourraient être sacrifiés lors du prochain mercato hivernal. Tout comme Luka Jovic et Mariano Diaz, deux indésirables de longue date de Zinedine Zidane.

Marcelo et Isco sacrifiés par le vestiaire de Zidane

Selon les informations d'Eduardo Inda, le noyau dur du vestiaire de Zinedine Zidane pointerait du doigt Marcelo et Isco. Titularisés face à Valence ce dimanche, les deux hommes sont passés totalement à côté de leur match. Ce qui n'a pas échappé à la grande majorité des joueurs du Real Madrid. A en croire le journaliste d' OK Diario , les cadres du vestiaire de Zinedine Zidane ne voudraient plus voir Marcelo et Isco, ni dans le XI ni dans la rotation. « Ils ne veulent pas que Marcelo et Isco jouent, surtout celui qui est originaire de Malaga. Ils disent que tout le monde court ici et qu'il court moins, ce qui est très mauvais dans un vestiaire » , a précisé Eduardo Inda sur le plateau d' El Chiringuito . Comme l'a indiqué OK Diario , Marcelo et Isco ne voudraient pas quitter le Real Madrid et auraient décidé cet été de rester jusqu'à la fin de la saison. Toutefois, leur souhait pourrait ne pas se réaliser, puisque la direction merengue compterait les pousser vers la sortie au mois de janvier.

Luka Jovic et Mariano Diaz également sur la sellette ?