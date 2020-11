Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar passe à l'action pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 10 novembre 2020 à 20h15 par B.C. mis à jour le 10 novembre 2020 à 20h25

Très proches sur et en dehors des terrains, Neymar et Kylian Mbappé s'approchent de la fin de leur contrat avec le PSG. Si le Brésilien s'imagine prolonger, cela ne serait pas forcément le cas du Bondynois. Pourtant, Neymar voudrait voir son partenaire rester...

Entre Neymar et Kylian Mbappé, c'est l'amour fou ! Recrutés par le PSG en 2017, les deux attaquants ont noué une relation forte dans la capitale. Proche du Real Madrid avant de rejoindre le Parc des Princes, Kylian Mbappé aurait d'ailleurs en partie opté pour le PSG à l'époque suite à l'arrivée du Brésilien à Paris. Mais des questions se posent aujourd'hui sur leur avenir. En effet, Neymar et Kylian Mbappé sont liés au PSG jusqu'en juin 2022, et si l'ancien du Barça s'imagine rester dans la capitale sous certaines conditions comme vous l'a révélé le 10 Sport, ce n'est pas si simple du côté de Mbappé. Pourtant, Neymar souhaiterait absolument que son jeune coéquipier en attaque reste avec lui au Paris Saint-Germain.

Neymar veut que Mbappé reste