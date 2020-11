Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo envoie un énorme message à Neymar !

Publié le 10 novembre 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Comme Kylian Mbappé, Neymar voit son contrat prendre fin en juin 2022. Et alors que feux semblent au vert pour une prolongation du Brésilien, Leonardo confirme les intentions du PSG dans ce dossier.

La situation de Neymar a évolué de manière radicale ces derniers mois. En effet, durant l'été 2019, le Brésilien avait fait le forcing pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone, club qu'il avait quitté deux ans auparavant. Mais entre temps, le club de la capitale a atteint la finale de la Ligue des Champions tandis que le Barça traverse une période plus que compliquée d'un point de vue sportif et économique. Et Neymar a bien vu la façon dont la situation a évolué et surtout, il semble avoir dit adieu à ses gros pépins physiques qui ont entaché ses deux premières saisons parisiennes. A tel point que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar n'a jamais été aussi bien au PSG et a mis de côté ses velléités de départ. Bien décidé à rester, le Brésilien doit désormais trouver un accord pour prolonger son bail.

«L'idée de renouveler existe»

Et pour cause, le contrat de Neymar prend fin en juin 2022 ce qui laisse planer la menace d'un départ libre lorsque son contrat arrivera à échéance. Le PSG doit donc agir afin d'étendre le bail de sa star brésilienne, d'autant plus qu'un dossier de cette ampleur ne se résout pas en quelques heures. Conscient de la situation, Leonardo a évoqué ce dossier au micro de PSG TV . Et le directeur sportif confirme la volonté du club de la capitale de prolonger Neymar : « On commence à parler. Il y a le timing... Aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas se déplacer. L'idée de renouveler existe. On démarre... On arrive à un moment d'avoir des idées plus claires par rapport à ça. » Une sortie qui confirme ce que le10sport.com vous révélait, à savoir que si la volonté de prolonger semble commune, il n'y a à ce jour pas d'avancée significative.

Neymar très impliqué au PSG