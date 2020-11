Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane plus que jamais dans l’impasse ?

Publié le 10 novembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Sous les couleurs du Real Madrid, Luka Jovic ne convainc toujours pas. Alors que le joueur serait résigné à partir prochainement, son implication commencerait à sérieusement agacer au sein du club.

Au poste d’attaquant, derrière l’inamovible Karim Benzema, Zinédine Zidane est dans une impasse totale. Un problème d’autant plus important que le numéro 9 s’est blessé aux adducteurs lors de la débâcle survenue à Valence dimanche soir. Cet été, Luka Jovic est passé proche d’un départ du Real Madrid, même si c’est finalement Borja Mayoral qui a fait ses valises. Le Serbe a été plusieurs fois titularisé, mais n’a jamais convaincu son entraîneur, et serait désormais résigné à quitter la Casa Blanca .

Jovic exaspère en interne