Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas valide un choix fort de Longoria !

Publié le 11 novembre 2020 à 0h15 par A.M.

Arrivé libre cet été afin d'assurer le rôle de doublure de Jordan Amavi, Yuto Nagatomo a visiblement déjà conquis André Villas-Boas.

Cet été, André Villas-Boas a rapidement érigé en priorité le recrutement d'un latéral gauche afin d'assurer le rôle de doublure de Jordan Amavi. C'est ainsi que Yuto Nagatomo est arrivé libre après la fin de son aventure à Galatasaray. Avec le départ non compensé de Bouna Sarr, la Japonais joue même également les doublures de son compatriote Hiroki Sakai à droite puisqu'il est le seul latéral de métier derrière les deux titulaires dans les couloirs de la défense de l'OM. Et pourtant, Nagatomo est peu utilisé par André Villas-Boas. Titulaire contre Metz et Lille fin septembre en raison de la suspension de Jordan Amavi, l'ancien latéral de l'Inter n'avait plus joué jusqu'à son apparition dans le onze de départ de l'OM contre Strasbourg vendredi au poste de latéral droit.

Villas-Boas satisfait par Nagatomo