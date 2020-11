Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Galtier pour remplacer Villas-Boas ? Daniel Riolo est catégorique !

Publié le 11 novembre 2020 à 1h15 par B.C.

Alors que le nom de Christophe Galtier circule déjà en cas de départ d'André Villas-Boas à l'issue de la saison, Daniel Riolo déconseille vivement à l'entraîneur du LOSC de rejoindre l'OM.

Jusqu'ici adulé par les Marseillais, André Villas-Boas traverse une passe plus difficile cette saison. De quoi rendre son avenir incertain, d'autant que le Portugais est toujours resté énigmatique sur le sujet. Sous contrat jusqu'en juin 2021, AVB a d'autres plans pour la suite de sa carrière et était déjà proche de claquer la porte cet été suite au départ précipité d'Andoni Zubizarreta. Si Villas-Boas venait à partir, l'OM devra alors dénicher son successeur, et ça pourrait être Christophe Galtier. L'entraîneur du LOSC, natif de Marseille, n'a jamais caché son attachement pour l'OM et rêverait d'entraîner un jour son club formateur. Mais aux yeux de Daniel Riolo, Galtier ne doit absolument pas retourner du côté du Stade Vélodrome dans l'immédiat.

« Si je suis Galtier, je ne vais pas à l'OM »