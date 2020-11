Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour de flamme à prévoir pour ce joueur de Ligue 1 ?

Publié le 11 novembre 2020 à 0h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone doit revenir à la charge pour Memphis Depay, il pourrait bien en être de même avec le milieu de l’AS Monaco, Aleksandr Golovin.

Pour se renforcer, le FC Barcelone regarde du côté de Ligue 1. Ce n’est désormais plus un secret, Ronald Koeman attend avec impatience Memphis Depay en Catalogne. Ciblé lors du dernier mercato, le Néerlandais, finalement resté à l’OL, devrait faire l’objet d’une nouvelle offensive en janvier. Mais Depay ne serait pas le joueur de Ligue 1 à intéresser le Barça. Pour Sport-Express , l’agent d’Aleksandr Golovin a révélé des contacts avec le club catalan lors du dernier mercato : « Il n’a eu aucune proposition spécifique et officielle du PSG ou du FC Barcelone. Cependant, des conversations préliminaires, des contacts avec des représentants de ces clubs ont eu lieu. Il s’agissait de réunir des informations, de sonder chaque camp ».

« Le Barça va continuer à le suivre »