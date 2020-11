Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste en Ligue 1 de Leonardo révélée !

Publié le 10 novembre 2020 à 22h15 par T.M.

Durant le dernier mercato, il a notamment été question d’un intérêt du PSG pour Houssem Aouar. Mais visiblement, un autre milieu de Ligue 1 aurait tapé dans l’oeil de Leonardo : Aleksandr Golovin (AS Monaco).

Parmi les chantiers du PSG lors du dernier mercato, il y avait notamment la nécessité de trouver un nouveau milieu de terrain. Leonardo a d’ailleurs fini par arriver à ses fins en offrant Danilo Pereira et Rafinha à Thomas Tuchel. De nombreux dossiers ont toutefois été ouverts avant d’arriver à ces arrivées du Portugais et du Brésilien. Du côté de la Ligue 1, Houssem Aouar aurait notamment tapé dans l’oeil des Parisiens, Nasser Al-Khelaïfi en particulier. Mais le joueur de l’OL ne serait pas le seul joueur du championnat de France a avoir été ciblé par le PSG lors du dernier mercato.

Le PSG intéressé !