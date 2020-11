Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’explique pour Thiago Silva et Edinson Cavani !

Publié le 10 novembre 2020 à 20h45 par T.M.

Cet été, les cas Edinson Cavani et Thiago Silva ont fait énormément parler au PSG. Deux dossiers sur lesquels Leonardo a d’ailleurs été interrogé ce mardi.

Une page s’est tournée au PSG durant l’été. En effet, le club de la capitale a perdu deux des figures de son effectif : Thiago Silva et Edinson Cavani. Le pire c’est que ces deux joueurs n’ont rien rapporté puisqu’ils sont partis libres. En effet, au PSG, Leonardo a jugé bon d’entamer un nouveau chapitre et de ne pas conserver ces joueurs âgés, malgré leur statut. Pour Cavani et Thiago Silva, l’aventure parisienne s’est donc terminée sur une saveur amère et forcément, cela a suscité énormément de réactions et d’incompréhension. Alors que c’est aujourd’hui encore le cas, Leonardo a fait le point.

« C'était des décisions difficiles »