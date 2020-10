Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme révélation de Nagatomo sur le transfert de Sakai !

Publié le 1 novembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Partenaire d’Hiroki Sakai à l’OM, mais aussi en sélection japonaise, Yuto Nagatomo a rendu hommage à son compatriote qui a emmagasiné de la confiance depuis son arrivée à Marseille en 2016.

A la recherche d’une doublure à Jordan Amavi, l’OM a mis la main sur Yuto Nagatomo lors du dernier mercato estival. Arrivé libre après son départ de Galatasaray, l’international japonais avait évoqué le rôle important qu’avait joué Hiroki Sakai dans son transfert à l’OM. « J'ai une très bonne relation avec Hiroki, c'est un très bon ami. Ça fait 8 ans qu'on joue ensemble. On a parlé, il m'a dit que l'OM était un grand club et qu'il y avait une ambiance positive. Il m'a parlé de la vie ici aussi. On y mange bien. Je suis heureux d'être ici avec Hiroki » avait déclaré Yuto Nagatomo lors de sa présentation à la presse en septembre dernier.

« Sakai a gagné en confiance en jouant pour un grand club comme l'OM »