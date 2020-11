Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sergiño Dest s'enflamme pour son intégration !

Publié le 11 novembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Arrivé cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam, Sergino Dest fait déjà l'unanimité au FC Barcelone. L'international américain a avoué être satisfait de ses débuts, et espère poursuivre son développement dans le club de ses rêves.

Priorité de Ronald Koeman cet été, Sergino Dest est devenue la première (et unique) recrue du FC Barcelone sous l'ère Koeman, en attendant les potentielles arrivées de Memphis Depay et d'Eric Garcia au cours des prochains mois. Formé à l'Ajax Amsterdam, le jeune défenseur international américain est arrivé pour plus de 20M€, mais ne semble pas souffrir d'une quelconque forme de pression. A seulement 20 ans, Sergino Dest prend peu à peu ses marques au sein du onze de départ de Ronald Koeman, ayant notamment disputé l'intégralité du Clasico face au Real Madrid. A l'heure de faire un premier bilan sur ses débuts au FC Barcelone, Sergino Dest a affirmé avoir réalisé un rêve.

« Mon rêve est devenu réalité ! »