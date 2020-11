Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une recrue estivale estivale justifie son arrivée !

Publié le 11 novembre 2020 à 1h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone s'est attaché les services de Sergino Dest. Interrogé sur son transfert au Barça, l'ancien de l'Ajax s'est enflammé avant d'expliquer son choix.

Pour pallier le départ de Nelson Semedo, transféré à Wolverhampton, le FC Barcelone a décidé de miser sur Sergino Dest. Pour une somme proche de 21M€, la direction du Barça a convaincu l'Ajax de lui céder sa pépite de 20 ans cet été. Au Barça depuis un peu plus d'un mois, Sergino Dest est revenu sur son transfert. Lors d'un entretien accordé à ESPN , l'arrière droit américain a fait clairement comprendre qu'il ne regrettait pas d'avoir rejoint le FC Barcelone.

«J'ai pris la décision pour moi, je pensais que c'était bien pour mon développement»