Mercato - Barcelone : Les révélations de Koeman sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 10 novembre 2020 à 22h00 par T.M.

Lors du dernier mercato, Lionel Messi souhaitait quitter le FC Barcelone. Alors que l’Argentin est finalement revenu sur sa décision, Ronald Koeman a révélé sa discussion avec son numéro 10.

Durant l’été, la planète football a tremblé à cause du feuilleton Lionel Messi. Agacé par tout le climat autour du club catalan, l’Argentin avait communiqué à sa direction sa volonté de partir. S’en est alors suivi un bras de fer entre les deux camps. Mais devant l’inflexibilité de Josep Maria Bartomeu, Messi a finalement accepté de rester au Barça, voulant notamment éviter une guerre avec son club. Un gros dossier que Ronald Koeman a dû gérer au moment de son arrivée sur le banc blaugrana. Au milieu de cette tempête, les deux hommes s’étaient d’ailleurs expliqués.

« Nous avons parlé chez lui »