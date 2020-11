Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Comment Koeman pourrait changer la donne pour Messi !

Publié le 10 novembre 2020 à 13h30 par Th.B.

Lionel Messi dispose d’un contrat courant jusqu’en juin prochain au FC Barcelone. Bien qu’il soit très courtisé sur le marché, le capitaine du Barça aurait pris une grande décision concernant son avenir, qui ne risque pas d’être réglé de sitôt. Explications.

Lors de la deuxième quinzaine d’août, Lionel Messi a causé un tremblement de terre au FC Barcelone en envoyant un burofax aux désormais anciens dirigeants du FC Barcelone. Sa volonté était simple et claire : quitter le club de sa vie en exerçant la clause présente dans son contrat lui permettant de le rompre de manière unilatérale. Finalement, pour des raisons de dates, Messi n’est pas parti et est resté au FC Barcelone à contrecœur, comme il le révélait à Goal au début du mois de septembre. Et maintenant ? De nombreuses informations circulent sur l’avenir de Lionel Messi ainsi que divers témoignages. Ancien coéquipier de La Pulga au Barça , Thierry Henry a récemment tapé du poing sur la table. Au coeur des rumeurs, Messi doit être laissé tranquille pour le champion du monde qui a fait passer le message suivant à CBS Sports. « Quand je vois les gens s'en prendre à Messi, je ris... (…) J'ai joué avec Leo, ce n'est pas le type qu'il faut attaquer. Son avenir au Barça ? Je m'en fiche. Lionel Messi mérite le bonheur. La quantité de joie qu'il a donnée aux gens… Si je regarde un match et que tu fais quelque chose de vraiment fou, je me contente de crier. C'est l'un des seuls qui fait encore ça. Nous payons pour regarder le football à cause de lui. Sans manquer de respect à personne. Lionel Messi a juste besoin d'être heureux. Où il va, je m'en fiche. Ce n'est pas la discussion ». Et dans le clan Messi, son avenir n’est pas sujet de discussion comme Henry l’a souligné.

Messi reporte la question de son avenir

Bien que son contrat expirera à la fin de la saison, Lionel Messi ne serait pas vraiment pris par son avenir. En effet, la totalité de la concentration de La Pulga serait focalisée sur le plan sportif et les objectifs du FC Barcelone cette saison. Dans le clan Messi, la situation serait claire et aucune ébauche de décision ni de choix concret ne se dessinera dans les prochaines semaines. Le capitaine du Barça n’arrêtera pas sa décision, que ce soit pour prolonger avec Barcelone ou de signer avec un autre club. Voici l’information divulguée par La Cuatro . Investi dans le projet du FC Barcelone, ce projet sera la pierre angulaire du feuilleton Messi qui est pourtant bien animé avec les intérêts du PSG, de l’Inter ou encore de Manchester City. Et deux choses devraient peser dans la décision de Messi de rester à Barcelone.

Koeman et le nouveau président, les clés de la prolongation de Messi